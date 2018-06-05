2018-06-05T15:54:33+03:00
В мире

Новое правительство Италии будет выступать против антироссийских санкций

По словам премьера Джузеппе Конте, Италия «будет полностью открыта России»
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр Италии Джузеппе КонтеПремьер-министр Италии Джузеппе КонтеФото: REUTERS
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что новое правительство страны будет выступать против антироссийских санкций.

"Новое правительство Италии будет выступать за пересмотр санкционной политики в отношении РФ, особенно тех (мер), что ударяют по экономике и гражданскому обществу РФ", - сказал Конте, выступая в Сенате, где ожидается голосование по вотуму доверия его кабинету.

По словам премьера, Италия "будет полностью открыта России, которая в последние годы укрепила свою международную роль в разрешении геополитических кризисов". При этом Конте обратил внимание, что страна останется членом Североатлантического альянса, а США будут "традиционно привилегированным партнером", передает ТАСС.

Напомним, ранее спикер и депутат регионального парламента Венето (Италия) Роберто Чамбетти и Стефано Вальдегамбери сообщили "Комсомольской правде", что Италия готова снять санкции с России в обход Евросоюза.

Санкции в отношении РФ были приняты Евросоюзом в 2014 году в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Позже они были расширены и неоднократно продлены.

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