2018-06-05T16:04:46+03:00
Экономика

Bloomberg: США пролоббировали в ОПЕК увеличение добычи нефти

Вашингтон направил соответствующую просьбу профильным министрам Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Омана
Денис СУХОВ
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Bloomberg: США пролоббировали в ОПЕК увеличение добычи нефтиBloomberg: США пролоббировали в ОПЕК увеличение добычи нефтиФото: REUTERS
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Идея увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки появилась у стран ОПЕК с подачи Вашингтона. Американские власти обеспокоены резким ростом мировых цен на «черное золото», из-за которого цены на бензин на внутреннем рынке США достигли трехлетнего максимума.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Последние сочли просьбу США «редкой и необычной». Тем не менее утверждается, что в минувшую субботу идея Вашингтона обсуждалась профильными министрами Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Омана.

По итогам переговоров было обнародовано совместное заявление о готовности «обеспечить стабильные и своевременные поставки нефти, чтобы удовлетворить растущий спрос и компенсировать снижение добычи в некоторых частях мира».

Кроме того, просьба США обусловлена возвращением санкций против экспорта сырья из Ирана, отмечает агентство.

Напомним, в апреле президент США Дональд Трамп раскритиковал ОПЕК за «искусственное завышение» цен на нефть.

«ОПЕК снова взялся за свое. С рекордными объемами нефти повсюду, включая загруженные суда в море, цены на нефть искусственно завышены. Это нехорошо и недопустимо», - написал Трамп в своем Твиттер.

В ноябре 2016 года страны ОПЕК и 11 не входящих в картель государств договорились сократить суммарную добычу нефти на 1,8 млн баррелей в сутки, 300 млн из которых пришлись на Россию. Соглашение продлевалось дважды, в последний раз - до конца 2018 года.

На данный момент цель соглашения достигнута и 25 мая министр энергетики РФ Александр Новак допустил, что страны ОПЕК+ могут начать наращивать добычу уже с III квартала этого года.

С ним согласился министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. По его словам, мировой спрос на нефть растет, и падение добычи некоторых экспортеров (например, Венесуэлы) дестабилизирует рынок.

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