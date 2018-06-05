2018-06-05T16:09:48+03:00
В мире

Германия намерена выслать из страны посла США за его провокационные высказывания

Накануне в интервью СМИ Ричард Гренелл заявил, что Бундестаг нуждается в срочном обновлении
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments34
Посол США в ФРГ Ричард ГренеллПосол США в ФРГ Ричард ГренеллФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Ведущие политические круги в ФРГ сочли недавние высказывания посла США Ричарда Гренелла, высказавшегося за укрепление позиции консерваторов по всей Европе, несоответствующие статусу дипломата и настаивают на его незамедлительной высылке из страны.

Как сообщают местные СМИ, за подобные меры уже высказался экс-глава СДПГ Мартин Шульц.

«То, что делает этот человек, беспрецедентно в международной дипломатии», — подчеркнул Шульц.

Вторит своему коллеге и ярый критик Вашингтона и сторонник укрепления отношений с Москвой, лидер фракции «Левых» в Бундестаге Сара Вагенкнехт.

«Тот, кто, как американский посол Ричард Гренелл, считает, что может по-барски решать, кто управляет в Европе, не может и дальше оставаться в Германии как дипломат», — заявила разгневанный политик.

Оба политика сходятся во мнении, что глава любой дипмиссии не должен вести себя, как представитель политического движения.

Накануне посол США в Германии Ричард Гренелл позволил себе ряд провокационных высказываний в адрес руководства некоторых европейских государств. В частности, дипломат заявил, что в Бундестаг необходимо продвигать консервативно настроенных депутатов. А также, в довольно ироничной манере заявил, что канцлер Австрии Себастьян Курц больше похож на рок-звезду, чем на руководителя страны.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Росстат: В мае рост цен на бензин в России превысил инфляцию в 14 раз
Москва вошла в топ-5 самых дешевых городов для романтического свидания
Президент Австрии: В вопросе антироссийских санкций Вена действует в согласии с ЕС
Крупный пожар в Чернобыльской зоне охватил около 10 гектаров леса
США консультируются с российскими военными по ситуации в сирийском Манбидже
Весна 2018 года в Москве стала одной из самых солнечных в наступившем веке
Экс-премьер Киргизии арестован в рамках дела о коррупции
Снос Ховринской больницы в Москве начнется в ближайшие два месяца
Французский регион Иль-де-Франс намертво встал в 588-километровых пробках
Опубликован список "жертв", которых якобы должны были убить после Бабченко
Песков объяснил, почему Путин передвигается на Mercedes в Вене
Трамп расценивает встречу с Ким Чен Ыном как "начало чего-то большего"
Скотленд-Ярд сделал официальное заявление по результатам расследования дела Скрипалей
Полиция Бельгии задержала 13 организаторов договорных теннисных матчей
В Москве под землю провалился автомобиль
Мощный взрыв на руднике в Китае: Погибли 11 человек, 9 пострадали
FIFA подала жалобу за незаконную продажу билетов на ЧМ-2018
ООН обвинила США в нарушении прав детей мигрантов
Экс-премьер Испании заявил, что собирается покинуть пост лидера Народной партии
Bloomberg: США пролоббировали в ОПЕК увеличение добычи нефти