Германия намерена выслать из страны посла США за его провокационные высказывания

СЕГОДНЯ 16:09 2018-06-05T16:09:48+03:00

Накануне в интервью СМИ Ричард Гренелл заявил, что Бундестаг нуждается в срочном обновлении

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Ведущие политические круги в ФРГ сочли недавние высказывания посла США Ричарда Гренелла, высказавшегося за укрепление позиции консерваторов по всей Европе, несоответствующие статусу дипломата и настаивают на его незамедлительной высылке из страны.

Как сообщают местные СМИ, за подобные меры уже высказался экс-глава СДПГ Мартин Шульц.

«То, что делает этот человек, беспрецедентно в международной дипломатии», — подчеркнул Шульц.

Вторит своему коллеге и ярый критик Вашингтона и сторонник укрепления отношений с Москвой, лидер фракции «Левых» в Бундестаге Сара Вагенкнехт.

«Тот, кто, как американский посол Ричард Гренелл, считает, что может по-барски решать, кто управляет в Европе, не может и дальше оставаться в Германии как дипломат», — заявила разгневанный политик.

Оба политика сходятся во мнении, что глава любой дипмиссии не должен вести себя, как представитель политического движения.

Накануне посол США в Германии Ричард Гренелл позволил себе ряд провокационных высказываний в адрес руководства некоторых европейских государств. В частности, дипломат заявил, что в Бундестаг необходимо продвигать консервативно настроенных депутатов. А также, в довольно ироничной манере заявил, что канцлер Австрии Себастьян Курц больше похож на рок-звезду, чем на руководителя страны.