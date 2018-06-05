Москва вошла в топ-5 самых дешевых городов для романтического свидания

СЕГОДНЯ 18:48 2018-06-05T18:48:19+03:00

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Швейцарский финансовый холдинг UBS провёл исследование и выяснил, сколько денег в среднем может потратить житель крупного города на свидании вечером в пятницу и на субботние вечеринки. По данным аналитиков, из 13 городов, Москва стала одним из самых недорогих для вечернего отдыха. Она располагается приблизительно на одном уровне с Барселоной, Мехико, Прагой и Рио-де-Жанейро.

Так, свидание вечером в пятницу обойдётся москвичам примерно в 6,8 тысяч рублей. Около половины названной суммы придётся оставить в ресторане за ужин на двоих, 2,7 тысяч рублей - отдать за напитки, а на оставшиеся деньги можно будет сходить со своей половинкой в кино.

Зато субботние развлечения, с учётом транспорта, клуба и перекуса с напитками будут стоить дешевле, чуть больше 1,6 тысячи рублей.

Кстати, год назад средний чек за свидание в столице составлял в среднем 4,4 тысячи рублей.

По данным исследования UBS, самым дорогим городом для пятничного вечера стал Токио, где за двоих придётся отдать почти 12,5 тысяч рублей, а самым дешёвым - Мехико, где на такой же вечер пара потратит чуть больше, чем 5,2 тысячи рублей.

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