2018-06-05T19:36:36+03:00
Звезды

Житель Москвы подал иск к видеоблогеру Юрию Дудю на 1 рубль

Гражданина возмутила пропаганда наркотиков в интервью с рэп-исполнителями
Александра БУРОВА
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К Юрию Дудю подан судебный искК Юрию Дудю подан судебный искФото: скриншот с видео
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Журналиста и видеоблогера Юрия Дудя обвинили в пропаганде наркотиков на канале в YouTube. Иск 4 июня в Измайловский суд подал житель Москвы. Причем гражданин потребовал компенсацию морального ущерба в размере 1 рубль.

"Иск поступил, но вопрос о принятии искового заявления к производству судом будет решен по истечении пяти суток", - сообщил агентству ТАСС в пресс-центре суда.

Такое заявление от гражданина Масленникова действительно есть на сайте суда.

Москвич добивается того, чтобы Юрий Дудь удалил со своей страницы видео, на котором содержатся упоминания наркотиков, способы их употребления, а также любая другая информация, способная побудить зрителей к употреблению запрещённых веществ. Речь идёт об интервью с рэперами Гуф, Баста и Скриптонит.

Напомним, что Юрий Дудь - известный видеоблогер, который стал популярным после того, как начал свой интернет-проект под названием "вДудь" на YouTube 7 февраля 2017 года. Для своего канала он берёт интервью у звёзд шоу-бизнеса и политиков. На данный момент у его канала более 3 миллионов подписчиков.

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