В Белом доме уточнили, где пройдут переговоры Трампа и Ким Чен Ына

5 Июнь 20:48 2018-06-05T20:48:22+03:00

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В Белом доме официально подтвердили, что встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНДР Ким Чен Ына состоится в отеле Capella на острове Сентоса в Сингапуре.

Соответствующее заявление опубликовала в Твиттер пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Местом проведения сингапурского саммита президента США и лидера (КНДР) Ким Чен Ына станет отель Capella на острове Сентоса», - написала Сандерс, поблагодарив Сингапур за гостеприимство.

Как сообщал сайт «КП», ранее в Белом доме уточнили время начала американо-северокорейских переговоров — встреча на высшем уровне начнется 12 июня в 9:00 по местному времени (4:00 мск). Сейчас в Сингапуре уже находится передовая группа представителей США, которая пробудет там до самого саммита.

Ранее СМИ сообщили, что встреча Трамп и Ким Чен Ына скорее всего пройдет на сингапурском острове Сентоса, так как там проще всего обеспечить безопасность в соответствии с интересами обеих сторон.