В Мексике подсчитали убыток США от ответных пошлин – около $3 млрд

СЕГОДНЯ 06:49 2018-06-06T06:49:44+03:00

Мексиканские власти ввели пошлины на американские яблоки, свинину, сыр и виски

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В ответ на американские пошлины на импорт стали и алюминия Мексика ввела пошлины на несколько видов товаров из США: картошку, яблоки, свинину, сыр, виски и другие. Полный перечень опубликован на сайте правительственного вестника Мехико.

Как заявил министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо, «цена возмездия составит около трех миллиардов долларов».

При этом он подчеркнул, что сумма ущерба Соединенным Штатам ответными мерами мексиканского правительства равна убытку, нанесенному его стране ввозными пошлинами на сталь и алюминий, пишет газета Milenio.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне стало известно, что Мексика собирается ввести 20-процентные ввозные пошлины на американскую свинину.

Между тем, по мнению Дональда Трампа, Штаты в торговых войнах могут только выиграть.