МИД РФ заявил, что коалиция США стерла сирийскую Ракку с лица земли

6 Июнь 15:11 2018-06-06T15:19:48+03:00

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Замглавы департамента информации и печати МИД России Артем Кожин рассказал о ситуации в Ракке. Как заметил дипломат, свидетельства очевидцев и правозащитников развенчивают западный миф об «освобождении» этого сирийского города. По его слова, населенный пункт в результате операции возглавляемой США коалиции «был по большей части стерт с лица земли, а значительная, пока не поддающаяся подсчету часть его населения, - убита и погребена под руинами».

Также Кожин обратил внимание на просочившееся в СМИ заявление некоего высокопоставленного американского военного о том, что за четыре месяца осады по Ракке «было выпущено больше артиллерийских боеприпасов, чем где бы то ни было, со времен окончания вьетнамской войны».

Кроме того, заместитель официального представителя министерства иностранных дел РФ подчеркнул, что восстановлением разрушенного города в настоящее время никто не занимается. «В оккупированном городе отсутствует власть, которая была бы неравнодушна к судьбе оставшихся в живых жителей», - приводит слова дипломата сайт российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в октябре прошлого года международная коалиция, возглавляемая США, заявила о полном освобождение сирийского города Ракка от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).