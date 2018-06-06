2018-06-06T15:19:48+03:00
Политика

МИД РФ заявил, что коалиция США стерла сирийскую Ракку с лица земли

А значительная часть населения этого города «была убита и погребена под руинами»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Здание МИД России в МосквеЗдание МИД России в МосквеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Замглавы департамента информации и печати МИД России Артем Кожин рассказал о ситуации в Ракке. Как заметил дипломат, свидетельства очевидцев и правозащитников развенчивают западный миф об «освобождении» этого сирийского города. По его слова, населенный пункт в результате операции возглавляемой США коалиции «был по большей части стерт с лица земли, а значительная, пока не поддающаяся подсчету часть его населения, - убита и погребена под руинами».

Также Кожин обратил внимание на просочившееся в СМИ заявление некоего высокопоставленного американского военного о том, что за четыре месяца осады по Ракке «было выпущено больше артиллерийских боеприпасов, чем где бы то ни было, со времен окончания вьетнамской войны».

Кроме того, заместитель официального представителя министерства иностранных дел РФ подчеркнул, что восстановлением разрушенного города в настоящее время никто не занимается. «В оккупированном городе отсутствует власть, которая была бы неравнодушна к судьбе оставшихся в живых жителей», - приводит слова дипломата сайт российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в октябре прошлого года международная коалиция, возглавляемая США, заявила о полном освобождение сирийского города Ракка от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Западные СМИ назвали вооруженный «Кинжалом» МиГ-31 «убийственным» самолетом
СМИ: Трамп в беседе с Трюдо обвинил Канаду в поджоге Белого дома
Трамп на саммите G7 в Канаде собирается поговорить с Трюдо и Макроном
В Одессе избили американского певца Билла Уоррена
В новом испанском правительства Санчеса большинство постов заняли женщины
Трамп: NAFTA и ВТО – это «бедствие» для Америки
Источник сообщил, что Козак и нефтяники согласовали параметры налогового маневра
В ЦИК назвали доклад БДИПЧ о выборах президента России не во всем объективным
Вице-спикер Рады сообщила, что Киев передал Москве список осужденных россиян для обмена
Киевский горсовет пригрозил отключить коммуникации "Нафтогазу"
Центробанк не исключает сохранения санкций в отношении России до 2022 года
Депутат сообщила, что Минэкономразвития готовит «блок непопулярных решений»
«Даже не мечтайте»: Поклонская прокомментировала идею Ефремова отдать Украине Крымский мост
«Идти в клуб друзей Америки не имеет смысла»: Пушков прокомментировал заявление Меркель о возвращении РФ в G8
В Москве огонь с кровли Дома педагогической книги перекинулся на крышу соседнего дома
Совбез ООН принял заявление по Украине
В Болгарии арестовали россиянина по запросу РФ
После проверок пожарной безопасности в России закрыли около 400 торговых центров
В центре Лондона произошел пожар на крыше гостиницы
Сердюкова приняли в состав бюро Союза машиностроителей России
СМИ сообщили, что США косвенно признали неисправности у истребителей пятого поколения F-35
Министры Франции, Германии, Британии и ЕС предупредили США, что санкции помешают сохранить ядерную сделку с Ираном