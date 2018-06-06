СМИ сообщили, что США косвенно признали неисправности у истребителей пятого поколения F-35

6 Июнь 18:56 2018-06-06T18:56:55+03:00

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США косвенно признали, что компания Lockheed Martin поставила Японии новейшие истребители пятого поколения F-35 с неисправностями.

По данным газеты Defense News, разработчики и производители самолета в настоящее время вышли на финальный этап устранения недоработок, обнаруженных в ходе эксплуатации. Как минимум пять истребителей F-35 в 2018 году были поставлены на японскую военную базу Мисава в префектуре Аомори. Как отмечает издание, самолеты, скорее всего, были поставлены на базу с техническими дефектами, связанными с недочетами в программном обеспечении бортовой электроники.

В профильном комитете Конгресса США уже предупредили Пентагон о том, чтобы сейчас ведомство воздержалось от заключения договоров на массовые поставки F-35 в ВВС и ВМС США. Окончательное решение по массовым закупкам F-35 для американских Вооруженных сил будет принято не ранее осени следующего года.

Вице-президент Lockheed Martin по реализации программы F-35 Грег Юлмер заявил, что компания вместе с государственными ведомствами ищет оптимальные способы устранения проблем и предотвращения увеличения расходов на программу.

Первые партии F-35 с недостатками были проданы Японии, Великобритании, Израилю и Норвегии.