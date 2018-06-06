Вице-спикер Рады сообщила, что Киев передал Москве список осужденных россиян для обмена

6 Июнь 22:49 2018-06-06T22:49:23+03:00

По словам Ирины Геращенко, в список, отправленный российским представителям в минских группах, включены 23 человека

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Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Facebook, что Киев передал Москве список осужденных россиян, которых могут обменять на украинцев.

По словам Геращенко, в список, отправленный российским представителям в минских группах, включены 23 человека.

В МИД России ранее заявили, что пока не получали официального обращения со списком фамилий людей, предложенных для обмена. В Кремле отметили, что этой темой занимается специальная рабочая группа.

Президент Украины Петр Порошенко поручил возобновить обсуждение вопроса обмена Олега Сенцова, приговоренного в России к 20 годам колонии за организацию терактов в Крыму, Александра Кольченко, осужденного на 10 лет, Станислава Клыха, приговоренного к 22,5 годам, Николая Карпюка, осужденного на 20 лет.

В Москве напомнили, что украинцы были приговорены судом и не могут считаться пленными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что окончательные решения по этой теме принимаются на высшем уровне.