Ученые: долгий сон является причиной преждевременной смерти

СЕГОДНЯ 13:33 2018-06-07T13:33:22+03:00

Долгий и частый сон может способствовать преждевременному уходу из жизни Фото: EAST NEWS

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Слишком долгий и частый сон может быть причиной преждевременного ухода из жизни пожилых людей. К такому выводу, проведя ряд исследований и группировочных тестов, пришли японский ученые.

Эксперты уверены, именно чрезмерный сон влияет на развитие у людей возрастом от 60 деменции, которая ведет с преждевременной смерти.

Свои наблюдения касательно влияния долгого сна на организм ученые провели на более полутысячи добровольцах. Научные работники отслеживали их жизненный цикл на протяжении последующего 10-летия. За это время у практически 300 добровольцев диагностировали признаки деменции, а более 280 людей скончались. Показатели повышенной смертности или развития слабоумия были выше у тех, кто спал больше 10 часов, пишет сайт "Свободная пресса".

Уменьшению риска преждевременной смерти в условиях долгого сна способствовала только высокая физическая активность пенсионеров. Она снижала его негативное воздействие на организм пожилых людей, сообщает сайт «Дни.ру».