Путин: чиновники должны руководствоваться интересами людей, которые проживают на вверенной им территории

СЕГОДНЯ 13:03 2018-06-07T13:03:50+03:00

В ходе "Прямой линии" президент России ответил на вопрос многодетной мамы из Томской области

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В ходе "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным мать троих детей из Томска Наталья Журова пожаловалась на долгую очередь, в которой она стоит в ожидании земельного участка, положенного многодетным семьям.

"То, что в вашей семье трое детей - это замечательно, прекрасно. Мы должны поощрять такие семьи, как ваша. Земли в России много, вопрос в том, чтоб она была пригодна для жилищного использования. Это требует определенных затрат", - ответил глава государства. После этого он обратился к губернатору Томской области Сергею Жвачкину.

Глава региона пообещал лично встретиться с женщиной и доложить президенту о результатах.

"Чиновники должны руководствоваться интересами людей, которые проживают на вверенной им территории. Надо помочь людям, которые воспитывают троих детей", - подчеркнул Путин.

Как сообщал сайт kp.ru, в этом году «Прямая линия» проходитв новом формате — президент России имеет возможность связываться с губернаторами и министрами сразу же в режиме конференц-связи.

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