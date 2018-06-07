Прямую линию с Владимиром Путиным начальники смотрят с телефоном в руке и валидолом в кармане

СЕГОДНЯ 00:30 2018-06-07T02:34:13+03:00

Владимир Путин проведет «Прямую линию», в ходе которой он ответит на самые кричащие вопросы россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Накануне «Прямой линии с Владимиром Путиным»-2018 «Комсомолка» вспомнила предыдущие и узнала, чем эта будет от них отличаться

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В четверг, 7 июня, Владимир Путин проведет «Прямую линию», в ходе которой он ответит на самые кричащие вопросы россиян. Принято считать, что она будет 16-я по счету. Хотя самое первое общение с гражданами страны в таком формате прошло 9 февраля 2000 года в историческом здании редакции нашей газеты на улице «Правды», 24. (Правда, тогда Путин был и. о. главы государства - выборы президента прошли 26 марта.)

Перед началом «прямой линии» с читателями газеты «Комсомольская правда». Главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин вручил майку с эмблемой «Комсомольской правды»Фото: kremlin.ru

«Прямая линия» Путина в «Комсомолке» продолжалась 1,5 часа. Именно тогда Путин, говоря о своем отношении к распаду СССР, произнес: «...Теперь насчет разрушения Советского Союза. Могу вам напомнить известную формулу, которая у нас уже прижилась - тот, кто не жалеет о разрушении Советского Союза, у того нет сердца, а тот, кто хочет его восстановления в прежнем виде, у того нет головы. Наши действия... направлены на то, чтобы воссоздать Союзное государство, но на новой основе».

Был и такой вопрос: «Любите ли вы смотреть футбол?» «Конечно, люблю, - ответил Владимир Владимирович. - Но только - красивый...» Сегодня, накануне старта чемпионата мира по футболу в России, этот вопрос наверняка возникнет снова.

Не секрет, что многие начальники в регионах - от губернаторов и мэров до директоров заводов - ждут «Прямые линии» с особым трепетом. Чуть ли не с валидолом в кармане. Потому что в ходе каждого такого разговора со страной граждане не только задают президенту вопросы, но и напрямую жалуются ему на свои проблемы - аварийное жилье, свалки под окнами, невыплаты зарплат... И каждую такую жалобу Путин берет на контроль - спрашивает с глав регионов и предприятий, почему допущена несправедливость, как она будет исправлена. (И даже непопавшие в прямой эфир жалобы не пропадают - их, начиная с 2017 года, теперь собирают в специальные «зеленые папки» по каждому из регионов. И Путин потом предъявляет эти папки губернаторам - для работы.)

А сегодняшняя «Прямая линия» может стать в этом смысле особой, готовится новый формат - президент будет связываться с губернаторами и министрами сразу же, моментально, в режиме конференц-связи. Прошла информация, что главам регионов уже рекомендовали во время «Прямой линии» находиться на рабочем месте, не торопиться в отпуска. Впрочем, губернаторы и министры обычно в эти волнительные для них часы и так сидят у телеэкранов, затаив дыхание... С телефоном в руке и валидолом в кармане.

Cамое первое общение Путина с гражданами страны в таком формате прошло 9 февраля 2000 года в историческом здании редакции нашей газеты на улице «Правды», 24Фото: ТАСС

КАК ЗАДАТЬ ВОПРОС

Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Звонок с городских и мобильных телефонов - бесплатный. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не более 70 знаков.

Вопросы принимаются в том числе в ходе прямого эфира.

Отправить свой вопрос можно и через сайт.

Обращения к «Прямой линии» принимаются также от пользователей соцсетей ВКонтакте и Одноклассники, где в официальных группах можно отправить текстовый вопрос или видеоролик. А во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений «Москва - Путину» и ОК Live.

СТАТИСТИКА

Рекорд - 4 часа 48 минут.

В 2001-м президенту было адресовано 400 тысяч вопросов, с годами их количество увеличивалось и нынче составляет несколько миллионов. Рекорд «Прямой линии» был установлен в 2013 году, когда Путин отвечал на вопросы 4 часа 48 минут. В 2017-м разговор занял 3 часа 56 минут.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Прямая линия с Владимиром Путиным 7 июня 2018 года: прямая трансляция выступления президента (подробности)

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Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

Какой вопрос вы бы задали Владимиру Путину?

Алексей МАМОНТОВ, глава Московской международной валютной ассоциации:

- Спросил бы: какого вопроса он больше всего боится?

Олег СИРОТА, фермер-сыровар:

- Я бы поблагодарил за введенные 4 года назад продовольственные контрсанкции и попросил, чтобы их не отменяли! И хочу пригласить Путина на наш сырный фестиваль - он пройдет с 3 по 5 августа!

Елена ФОМИНЫХ, президент Ассоциации многодетных семей Подмосковья:

- Я бы спросила, почему у нас такой дисбаланс в помощи государства многодетным семьям и семьям приемным. Многодетные получают всего 500 рублей в месяц на каждого ребенка. А приемные - по 30 - 50 тысяч рублей.

Петр ШКУМАТОВ, автоэксперт:

- Самый актуальный вопрос - про цены на бензин. Я понимаю, что стоимость выросла, потому что нефтяные компании платят больше налогов. Но цена должна была повыситься максимум до 41 рубля за литр. А я только что заправился по 46...

Илья ДЕМАКОВ, «Учитель года-2017»:

- Поинтересовался бы перспективой ЕГЭ. Сохранится ли он в той форме, в которой существует сегодня? Я сторонник Единого госэкзамена, но общественное мнение не очень благожелательно настроено к нему.

Юлия МИХАЛКОВА, участница шоу «Уральские пельмени»:

- В обществе много проблем из-за того, что люди порой не могут что-то друг другу объяснить. Русский язык - это главный миротворец. И мой вопрос касается школьной программы. Я бы спросила: планируется ли усилить образовательную программу отдельным предметом - ораторское мастерство?

Михаил ПОПОВ, 10-летний ростовский вундеркинд:

- Почему нельзя изучать историю как предмет в школе с 1-го класса всем? Примеры героизма наших предков послужат основой патриотического воспитания. И вместе с изучением истории нужен параллельный предмет - история техники.

Елена КРОЛЬ, жительница Краснодара:

- 10 марта взорвался газ в пятиэтажке. Сначала администрация расселила нас в гостиницы города, обеспечила питанием, начался ремонт дома, но теперь у мэрии нет денег.