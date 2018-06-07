Швеция одобрила строительство Северного потока-2 в своей части Балтийского моря

СЕГОДНЯ 16:54 2018-06-07T17:00:30+03:00

Северный поток — 2 пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Украины Фото: REUTERS

Ранее проект прокладки нового газопровода из России в Европу был утвержден правительствами Германии и Финляндии

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Компания Nord Stream, занимающаяся прокладкой и введением в строй газопровода из России в Европу Северный поток-2, получила одобрение правительства Швеции на реализацию проекта в исключительной экономической зоне королевства в Балтийском море.

В этой связи стоит обратить внимание, что процесс получения разрешений в Швеции, который начался еще в 2016 году, был довольно долог и тернист. В королевстве не раз высказывались мнения запретить его реализацию, ввиду возможного нанесения вреда экологическому фону.

Для детального изучения картины местными экологами была проведена комплексная оценка возможного воздействия газопровода на окружающую среду (ОВОС), что является обязательным этапом процесса получения разрешения. Положительное заключение экспертов в итоге и стало основой для принятия шведским правительством решения дать зеленый свет Северному потоку-2, сообщает Bloomberg.

Газопровод Северный поток-2 пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Строительство планируется завершить к концу 2019 года. Ранее свои разрешения на реализацию проекта дали в Германии и Финляндии.