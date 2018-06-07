2018-06-07T17:01:14+03:00
Политика

Украина намерена снять ограничения на прямые поставки оружия в страну

В Киеве считают, что такие шаги укрепят обороноспособность государства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Украина разрешит прямые поставки оружия и военной техники в странуУкраина разрешит прямые поставки оружия и военной техники в странуФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В ближайшее время Совет национальной безопасности и обороны Украины снимет все ограничения на ввоз в страну оружия и военной техники, в том числе для частных структур. Такое заявление сделал секретарь СНБО Александр Турчинов в четверг, 7 июня, на заседании национального экспертного форума.

"Мы разрешим импорт без ограничений для производителей, независимо от формы собственности, для собственных нужд в производстве военной техники и вооружения", - сказал политик.

Он подчеркнул, что также будут сняты все ограничения по прямым контрактам государственных силовых структур относительно закупки оружия за рубежом в случае, если отечественный производитель не может удовлетворить существующие потребности.

По словам Турчинова, такие меры позволят усилить обороноспособность страны, передает "Интерфакс-Украина".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне киевские власти пообещали "задавить" Россию качественным вооружением, которое способно наносить максимальный урон за короткое время.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Президент Афганистана объявил о временном перемирии с талибами
В МВФ обеспокоены отставкой главы Минфина Украины
ФАС возбудила несколько дел по факту повышения цен на бензин‍
Макрон надеется отговорить Трампа от ведения "торговых войн"
"Контрпродуктивно": Путин высказался об инсценировке убийства Бабченко
Программа правительства Пашиняна была утверждена парламентом Армении
Неизвестный протаранил ворота посольства США в Южной Корее
Британским лордам запретили дремать во время дебатов в парламенте
Турция отвергла американское требование не покупать у России ЗРС С-400
Умер Виктор Толмачев - один из создателей самолетов Ан-124 и Ан-225
Раскрыт неожиданный эффект от употребления кофе
Четыре бронемашины НАТО столкнулись в Литве
В Верховной Раде Украины заявили о потере контроля над Одессой
Швеция одобрила строительство Северного потока-2 в своей части Балтийского моря
Путин: мы в состоянии осуществить прорыв, если будем вместе
"Газпром" не отдаст "Нафтогазу" $2,6 млрд до рассмотрения апелляции
Аваков: операция по возвращению Донбасса должна быть полицейской
Путин рассказал, с кем из мировых лидеров он на «ты», и о своем преемнике
Путин пообещал помочь с получением российского гражданства пострадавшей в Алеппо женщине