Украина намерена снять ограничения на прямые поставки оружия в страну

СЕГОДНЯ 17:01 2018-06-07T17:01:14+03:00

В Киеве считают, что такие шаги укрепят обороноспособность государства

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В ближайшее время Совет национальной безопасности и обороны Украины снимет все ограничения на ввоз в страну оружия и военной техники, в том числе для частных структур. Такое заявление сделал секретарь СНБО Александр Турчинов в четверг, 7 июня, на заседании национального экспертного форума.

"Мы разрешим импорт без ограничений для производителей, независимо от формы собственности, для собственных нужд в производстве военной техники и вооружения", - сказал политик.

Он подчеркнул, что также будут сняты все ограничения по прямым контрактам государственных силовых структур относительно закупки оружия за рубежом в случае, если отечественный производитель не может удовлетворить существующие потребности.

По словам Турчинова, такие меры позволят усилить обороноспособность страны, передает "Интерфакс-Украина".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне киевские власти пообещали "задавить" Россию качественным вооружением, которое способно наносить максимальный урон за короткое время.