Украина намерена снять ограничения на прямые поставки оружия в страну
В ближайшее время Совет национальной безопасности и обороны Украины снимет все ограничения на ввоз в страну оружия и военной техники, в том числе для частных структур. Такое заявление сделал секретарь СНБО Александр Турчинов в четверг, 7 июня, на заседании национального экспертного форума.
"Мы разрешим импорт без ограничений для производителей, независимо от формы собственности, для собственных нужд в производстве военной техники и вооружения", - сказал политик.
Он подчеркнул, что также будут сняты все ограничения по прямым контрактам государственных силовых структур относительно закупки оружия за рубежом в случае, если отечественный производитель не может удовлетворить существующие потребности.
По словам Турчинова, такие меры позволят усилить обороноспособность страны, передает "Интерфакс-Украина".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне киевские власти пообещали "задавить" Россию качественным вооружением, которое способно наносить максимальный урон за короткое время.