2018-06-07T18:10:13+03:00
В мире

Турция отвергла американское требование не покупать у России ЗРС С-400

Представители США требовали аннулировать договоренность с РФ о приобретении С-400, предупредив, что такой шаг может привести к введению санкций
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400Российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Турция отвергла требование США не покупать у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Как сообщила газета Hurriyet со ссылкой на свои источники, об этом стало известно во время переговоров между официальными представителями Анкары и Вашингтона.

Американские представители потребовали аннулировать договоренность с Россией о приобретении С-400, отметив, что этот шаг может привести к введению санкций США против Турции.

На это требование Анкара ответила отказом. По словам официальных лиц, С-400 будут приобретены, так как Турция в них нуждается. Издание отмечает, что, как подчеркнули представители Анкары, любые санкции против Турции не останутся без ответа.

Затем американская сторона выдвинула новое требование - чтобы Турция не использовала системы С-400 даже в случае их покупки. В ответ Анкара назвала эти ожидания нереалистичными.

О переговорах Турции и РФ по поставкам С-400 стало известно в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября прошлого года, тогда же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Президент Афганистана объявил о временном перемирии с талибами
В МВФ обеспокоены отставкой главы Минфина Украины
ФАС возбудила несколько дел по факту повышения цен на бензин‍
Макрон надеется отговорить Трампа от ведения "торговых войн"
"Контрпродуктивно": Путин высказался об инсценировке убийства Бабченко
Программа правительства Пашиняна была утверждена парламентом Армении
Неизвестный протаранил ворота посольства США в Южной Корее
Британским лордам запретили дремать во время дебатов в парламенте
Умер Виктор Толмачев - один из создателей самолетов Ан-124 и Ан-225
Раскрыт неожиданный эффект от употребления кофе
Четыре бронемашины НАТО столкнулись в Литве
В Верховной Раде Украины заявили о потере контроля над Одессой
Украина намерена снять ограничения на прямые поставки оружия в страну
Швеция одобрила строительство Северного потока-2 в своей части Балтийского моря
Путин: мы в состоянии осуществить прорыв, если будем вместе
"Газпром" не отдаст "Нафтогазу" $2,6 млрд до рассмотрения апелляции
Аваков: операция по возвращению Донбасса должна быть полицейской
Путин рассказал, с кем из мировых лидеров он на «ты», и о своем преемнике
Путин пообещал помочь с получением российского гражданства пострадавшей в Алеппо женщине