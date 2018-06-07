Турция отвергла американское требование не покупать у России ЗРС С-400

СЕГОДНЯ 18:10 2018-06-07T18:10:13+03:00

Представители США требовали аннулировать договоренность с РФ о приобретении С-400, предупредив, что такой шаг может привести к введению санкций

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Турция отвергла требование США не покупать у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Как сообщила газета Hurriyet со ссылкой на свои источники, об этом стало известно во время переговоров между официальными представителями Анкары и Вашингтона.

Американские представители потребовали аннулировать договоренность с Россией о приобретении С-400, отметив, что этот шаг может привести к введению санкций США против Турции.

На это требование Анкара ответила отказом. По словам официальных лиц, С-400 будут приобретены, так как Турция в них нуждается. Издание отмечает, что, как подчеркнули представители Анкары, любые санкции против Турции не останутся без ответа.

Затем американская сторона выдвинула новое требование - чтобы Турция не использовала системы С-400 даже в случае их покупки. В ответ Анкара назвала эти ожидания нереалистичными.

О переговорах Турции и РФ по поставкам С-400 стало известно в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября прошлого года, тогда же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен.