2018-06-07T20:09:10+03:00
В мире

Президент Афганистана объявил о временном перемирии с талибами

Режим прекращения огня будет длиться с 11 по 19 июня
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Афганистана Ашраф ГаниПрезидент Афганистана Ашраф ГаниФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о временном перемирии между правительственными войсками и членами террористической группировки "Талибан"*. Причиной такого решения стало приближение праздничных дней, которые знаменуют окончание Рамадана.

"Это прекращение огня дает талибам возможность осознать, что их насильственная кампания не завоевывает сердца и умы, а еще больше отдаляет афганский народ", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Гани.

Режим перемирия будет действовать в период с 11 по 19 июня и охватит праздник Ид аль-Фитр, также известный как Ураза-байрам. Таким образом, афганские власти решили продемонстрировать свое стремление к мирному урегулированию конфликта.

Между тем, силы обороны и безопасности страны продолжат осуществлять наступательные действия в отношении других террористических организаций, таких как ИГ*.

Ранее сайт kp.ru публиковал интервью с одним из членов руководства движения "Талибан"* Саидом Мохаммадом Акбаром Ага.

* - запрещенные в России террористические организации.

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