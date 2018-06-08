2018-06-08T10:09:49+03:00
Политика

В «Ростехе» рассказали о работе над боевой машиной «Терминатор-3»

Новая версия боевой машины поддержки танков сможет эффективно поражать как воздушные, так и наземные цели
Денис СУХОВ
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В «Ростехе» рассказали о работе над боевой машиной «Терминатор-3»В «Ростехе» рассказали о работе над боевой машиной «Терминатор-3»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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«Уралвагонзавод» работает над новым обликом боевой машины поддержки танков «Терминатор». Об этом заявил индустриальный директор кластера «Вооружение» госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов.

По его словам, при создании третьего поколения «Терминаторов» учитывается опыт боевого применения подобных машин.

«Обсуждается улучшение тактико-технических характеристик и модернизация шасси. Новая машина сможет работать по всем типам целей: воздушным, наземным, живой и неживой силой противника», - цитирует Абрамова РИА Новости.

Он отметил, что современная версия «Терминатора», которую недавно начали поставлять в войска, получилась «очень удачной», однако в перспективе и ее могут усовершенствовать.

«Например, заказанные военными машины имеют экипаж пять человек. Но уже появилась версия БМПТ, которой управляют всего три военнослужащих. Понятно, что при сохранении той же боевой эффективности мы достигаем этого за счет большей роботизации самой машины и ее вооружения», - уточнил Абрамов.

Он также добавил, что пока рано говорить о названии нового поколения БМПТ, но если будет принято соответствующее решение Минобороны, машины получат наименование «Терминатор-3».

Первая версия БМПТ была создана на «Уралвагонзаводе» еще в 2000 году, а в 2006 году было представлено второе поколение этих машин. Отмечается, что «Терминатор-2» обладает высоким уровнем защищенности, мощным и универсальным вооружением, которое позволяет поражать бронетехнику, укрепления и живую силу противника.

На форуме «Армия-2017» Минобороны подписало контракт на поставку БМПТ «Терминатор-2» в войска — ожидается, что он будет полностью выполнен в начале 2019 года.

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