«Газпром»: Линейная часть газопровода «Сила Сибири» готова почти на 85%

СЕГОДНЯ 11:54 2018-06-08T11:54:13+03:00

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Линейная часть газопровода «Сила Сибири» готова почти на 85%. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпрома» в пятницу.

«В данный момент линейная часть участка газопровода от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем построена на 84,4% (более 1820 километров)», - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что строители завершили проходку второго тоннеля подводного перехода трансграничного участка «Силы Сибири» через реку Амур.

Напомним, «Газпром» и китайская CNPC заключили договор о поставках российского газа в КНР в мае 2014 года. Соглашение преполагает, что в течение 30 лет россия будет поставлять Китаю 38 млрд кубометров топлива ежегодно. Для этих целей будет построен трубопровод «Сила Сибири», который введут в эксплуатацию в декабре 2019 года.