В Норвегии белый медведь объелся шоколадом и застрял в окне

СЕГОДНЯ 14:12 2018-06-08T14:12:54+03:00

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В самой северной части Норвегии - Шпицбергене, произошла кража с порчей имущества. Голодный преступник забрался на продовольственный склад отеля, поломал ворота, съел практически весь запас шоколада и разбил винные бутылки. После совершённого деяния, белый медведь попытался скрыться с места преступления. Только у него это не получилось. Он застрял в окне.

Заметила его сотрудница отеля, которая пошла в подсобное помещение для того, чтобы приготовить завтрак гостям отеля. По её словам, медведь решил воспользоваться окном, потому что дверь захлопнулась.

Девушка незамедлительно вызвала спасателей. А преступник, испугавшись шума вертолёта, самостоятельно освободился и скрылся.

Как сообщается на сайте Daily Mail, это не первое происшествие там с белым медведем. Сотрудница отеля упомянула, что только недавно они смогли починить сломанную дверь склада из-за буянства такого же дебошира.