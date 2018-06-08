Певец Вадим Козаченко написал заявление в полицию об избиении

СЕГОДНЯ 15:35 2018-06-08T15:35:12+03:00

Накануне в ток-шоу Андрея Малахова музыкант получил удар кулаком в лицо от спутника своей бывшей жены

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Вадим Казаченко написал заявление в полицию на композитора Андрея Ковалева. Поводом для обращения российского певца в правоохранительные органы стала потасовка, которую, как считает музыкант композитор специально спровоцировал.

Инцидент произошел на съемках передачи Андрея Малахова «Прямой эфир». Казаченко пригласили на ток-шоу, чтобы обсудить произошедшее не так давно в Мосгорсуде. Там он избил прежнюю жену и мать его годовалого сына Ольгу Казаченко.

Внезапно на съемочную площадку ворвался нынешний ухажер Ольги — Андрей Ковалев. После словесного конфликта Казаченко плеснул в композитора водой из стакана. За что незамедлительно получил удар кулаком в лицо. После этого драчунов разняли люди в студии.

Певец считает, что на шоу произошло преступление: ему нанесли побои, и намерен довести дело до суда. Что бы это ему не стоило.

Со слов Козаченко, несколькими днями ранее он перенес стоматологическую операцию и удар в лицо пришелся совсем не кстати, спровоцировав воспаление. В то же время, музыкант не обращался к стражам порядка несколько дней, поскольку чувствовал себя плохо, сообщает сайт телеканала «360».