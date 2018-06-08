СЕГОДНЯ 15:29 2018-06-08T15:29:33+03:00

Несколько депутатов Верховной рады подбежали к своим коллегам, устроившим потасовку, и разняли их Фото: кадр с видео

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В пятницу, 8 июня, в Верховной раде произошла очередная драка. На этот раз потасовку в сессионном зале устроили депутат от парламентской фракции «Народный фронт» Юрий Береза и Александр Долженков из «Оппозиционного блока».

Причем видео драки уже появилось в сети. На опубликованных кадрах видно, как Береза подбежал к своему оппоненту, толкнул его, после чего вцепился ему в шею и схватил за ворот пиджака. После этого несколько депутатов подбежали к своим коллегам и разняли их.

Депутаты Верховной рады устроили драку во время заседания.

Что стало причиной конфликта, не известно. Однако стоит отметить, что инцидент произошел во время выступления депутата от «Народного фронта» Сергея Пашинского, который требовал возбудить дело в отношении внефракционного парламентария Евгения Мураева.

Отметим, это далеко не первая драка в Верховной раде. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в октябре прошлого года бывшая украинская военнослужащая Надежда Савченко, осужденная в России за убийство журналистов, во время обсуждения законопроекта о реинтеграции Донбасса в украинском парламенте сломала микрофон Александру Турчинову.