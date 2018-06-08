Суд объявил экс-директора департамента Минкультуры в международный розыск

СЕГОДНЯ 15:38 2018-06-08T15:39:06+03:00

Борис Мазо обвиняется по делу о хищении 450 миллионов рублей при строительстве объектов Эрмитажа

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В пятницу, 8 июня, стало известно, что Басманный суд Москвы объявил в международный розыск экс-директора департамента управления имуществом Минкультуры РФ Бориса Мазо, заочно арестованного по делу о хищении 450 миллионов рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа.

«Борис Мазо объявлен в международный розыск. Срок его ареста будет исчисляться с момента экстрадиции или задержания на территории РФ», - сказала официальный представитель суда Юнона Царева ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее по тому же делу о мошенничестве под стражу были взяты экс-замминистра культуры РФ Григорий Пирумов и предприниматель Никита Колесникова. Стоит отметить, что, по данным следствия, Пирумов, Мазо и Колесников организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить.