2018-06-08T15:58:08+03:00
В мире

Трамп заявил, что РФ должна вернуться в G8 и присутствовать на саммите G7 в 2018 году

Саммит G7 в 2018 году пройдет в канадском курортном городке Ла Мальбе
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию снова нужно принять в состав G8. Кроме того, как считает глава Соединенных Штатов, наша страна должна присутствовать и на саммите G7 в 2018 году, который открывается в эту пятницу, 8 июня, в канадском курортном городке Ла Мальбе.

Стоит отметить, что о необходимости вернуть РФ в состав «большой восьмерки» американский лидер заявил журналистам перед тем, как отправиться в Канаду на саммит G7, сообщает агентство Bloomberg.

Кстати, в Кремле уже прокомментировали эти слова Трампа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что в настоящее время Москва «делает акцент на других форматах».

Напомним, G7 расширили за счет вхождения России в 1998 году, однако, как сообщал сайт kp.ru, в 2014-м лидеры стран «большой семерки» отказались приехать на саммит в Сочи и объявили о том, что не хотят больше заседать вместе с РФ. Такое заявление было сделано в связи с воссоединением Крыма с Россией.

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