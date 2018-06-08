2018-06-08T16:12:54+03:00
Политика

В Минобороны опровергли сообщения правозащитников об авиаударах ВКС РФ в сирийской провинции Идлиб

В ведомстве отметили, что в районе населенного пункта продолжаются междоусобные столкновения между террористическими группировками
Денис СУХОВ
Поделиться:
В Минобороны опровергли сообщения правозащитников об авиаударах ВКС РФ в сирийской провинции ИдлибВ Минобороны опровергли сообщения правозащитников об авиаударах ВКС РФ в сирийской провинции ИдлибФото: Александр КОЦ
Изменить размер текста:

В Министерстве обороны России опровергли сообщения лондонской «Обсерватории по правам человека в Сирии» и «Белых касок» о том, что 7 июня ВКС РФ якобы наносили авиудары в районе населенного пункта Зардана в сирийской провинции Идлиб.

«Все сообщения лондонской «Обсерватории по правам человека в Сирии» и «Белых касок» о якобы нанесении российским самолетом вечером 7 июня удара в районе населенного пункта Зардана провинции Идлиб не соответствуют действительности», - говорится в релзе ведомства.

При этом, по данным ведомства, в прошедшие сутки в указанном районе продолжались ожесточенные столкновения между запрещенной в РФ террористической организацией «Джебхат аль-Нусра» и исламистской группировкой «Джейш аль-Ахрар».

Отмечается, что в ходе столкновения боевики с обеих сторон применяли тяжелое артиллерийское вооружение.

Ранее «Обсерватории по правам человека в Сирии» и «Белые каски» распространили сообщение о том, что российская авиация якобы атаковала населенный пункт Зардана, в результате чего могли погибнуть 44 мирных жителя.

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Одессе прошли похороны Киры Муратовой
Перекрытие улиц в Москве 10 июня 2018: Из-за бегунов закроют несколько улиц на Ходынке
В Кении при наводнении пострадали около 800 тысяч человек
Умер актер Игорь Лях из фильма «Любовь и голуби»
Австрийский журналист поделился впечатлениями об интервью с Путиным
Минобороны РФ назвало анекдотом заявление о «перехвате» российского корабля украинским Ан-26
Порошенко раскрыл главную угрозу для Украины
Австрийские власти закроют семь мечетей и депортируют 40 имамов
Италия может наложить вето на продление антироссийских санкций
Мать 11-летней девочки, на которую набросился с ножом неизвестный, рассказала о состоянии ребенка
Греф положительно оценил идею повышения пенсионного возраста
Россия и Китай подписали соглашения о сотрудничестве в атомной сфере
Премьер Италии поддержал предложение Трампа вернуться к формату G8 вместе с РФ
Ученые доказали, что кислый вкус чаще провоцирует человека на риск
В Грузии во время сплава по реке погибли четыре человека
Отвергнутый парень из Подмосковья плеснул девушке кислотой в лицо
Трамп заявил, что РФ должна вернуться в G8 и присутствовать на саммите G7 в 2018 году
Машков отказался набирать абитуриентов в "Московскую театральную школу Олега Табакова" в этом году
Суд объявил экс-директора департамента Минкультуры в международный розыск
Певец Вадим Козаченко написал заявление в полицию об избиении