СЕГОДНЯ 16:12 2018-06-08T16:12:54+03:00

В Минобороны опровергли сообщения правозащитников об авиаударах ВКС РФ в сирийской провинции Идлиб Фото: Александр КОЦ

В ведомстве отметили, что в районе населенного пункта продолжаются междоусобные столкновения между террористическими группировками

Изменить размер текста: A A

В Министерстве обороны России опровергли сообщения лондонской «Обсерватории по правам человека в Сирии» и «Белых касок» о том, что 7 июня ВКС РФ якобы наносили авиудары в районе населенного пункта Зардана в сирийской провинции Идлиб.

«Все сообщения лондонской «Обсерватории по правам человека в Сирии» и «Белых касок» о якобы нанесении российским самолетом вечером 7 июня удара в районе населенного пункта Зардана провинции Идлиб не соответствуют действительности», - говорится в релзе ведомства.

При этом, по данным ведомства, в прошедшие сутки в указанном районе продолжались ожесточенные столкновения между запрещенной в РФ террористической организацией «Джебхат аль-Нусра» и исламистской группировкой «Джейш аль-Ахрар».

Отмечается, что в ходе столкновения боевики с обеих сторон применяли тяжелое артиллерийское вооружение.

Ранее «Обсерватории по правам человека в Сирии» и «Белые каски» распространили сообщение о том, что российская авиация якобы атаковала населенный пункт Зардана, в результате чего могли погибнуть 44 мирных жителя.