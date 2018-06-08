2018-06-08T16:29:02+03:00
Происшествия

В Грузии во время сплава по реке погибли четыре человека

По факту произошедшего местными правоохранителями возбуждено уголовное дело
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Фото: KP.RU - ЧелябинскФото: KP.RU - ЧелябинскФото: другой источник.
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В юго-западе Грузии трагедией закончился сплав по реке на катамаранах. Инцидент произошел на реке Чорохи в Хелвачаурском районе Аджарии.

Во время раффтинга по горной реке, несколько команд не справились с управлением из-за усилившегося бурного водного потока и перевернулись во время прохождения одного из порогов реки. В результате ЧП погибли трое иностранных туристов и один местный житель. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть всех четверых.

Гражданами каких именно стран были погибшие туристы пока неизвестно. В то же время, местные правоохранители уже возбудили уголовное производство по факту произошедшего.

"Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности", что карается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до четырех лет. Среди погибших — туристы: три иностранца и один гражданин Грузии", — цитируют РИА Новости заявление пресс-службы МВД Грузии.

Стоит отметить, сплав по горным рекам (раффтинг) считается одним из самых непредстказуемых выдов экстримального спорта. И требует сенрьезных навыков и подготовки. В то же время, приезжающим туристам регулярно предлагается попробовать укротить водную снихию. При этом, зачастую не проводятся хотя бы минимальные инструктажи.

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