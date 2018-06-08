2018-06-08T17:21:59+03:00
Происшествия

Мать 11-летней девочки, на которую набросился с ножом неизвестный, рассказала о состоянии ребенка

Нанеся несколько ударов школьнице, злоумышленник скрылся
Евгений ЧЕРНЕНКО
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По факту нападения на 11-летнюю девочку в Москве СК возбудил уголовное делоПо факту нападения на 11-летнюю девочку в Москве СК возбудил уголовное делоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Москве неизвестный мужчина напал с ножом на 11-летнюю девочку. Инцидент произошел на юго-западе столицы в районе Очаково-Матвеевское.

ЧП случилось в момент, когда ребенок возвращался домой после прогулки. Девочка зашла в подъезд, за ней проследовал незнакомец. Догнав ее, она нанес ей ножом несколько ударов, после чего скрылся.

Истекающего кровью ребенка обнаружили местные жители, которые вызвали на место полицейский наряд и карету скорой помощи. В тяжелом состоянии пострадавшая была спешно доставлена в ближайшую клинику.

По словам матери пострадавшей девочки, она ума не может приложить, кому ее ребенок мог так перейти дорогу, чтобы решиться на подобный зверский поступок. Женщина также рассказала о серьезном характере травм: сразу несколько проникающих ранений внутренних органов. Сейчас ребенок находится в реанимации. Ее состояние оценивается, как стабильно-тяжелое, сообщает сайт «Пятого канала».

По факту нападения на 11-летнего ребенка Следственным комитетом РФ уже возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

«Следствием проводится работа по установлению всех обстоятельств произошедшего. Устанавливается личность нападавшего, следователями совместно с оперативными службами принимаются меры к его скорейшему задержанию. Выясняются все обстоятельства произошедшего», - приводится на сайте ведомства.

Уже установлена примерная хронология событий. Опрашиваются свидетели. Изучаются записи все находящихся в районе камер видеонаблюдения.

Для меня прогноз неутешительный мать изрезанной в Москве девочки.В эксклюзивном интервью Пятому каналу женщина рассказала о состоянии пострадавшего ребенка.

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