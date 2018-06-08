2018-06-08T17:42:03+03:00
В мире

Австрийские власти закроют семь мечетей и депортируют 40 имамов

По словам федерального канцлера Себастьяна Курца, решительные меры были предприняты из-за нарушения принятого в 2015 году закона об исламе
Денис СУХОВ
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Федеральный канцлер Себастьян КурцФедеральный канцлер Себастьян КурцФото: REUTERS
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Австрийские власти закроют семь мечетей и депортируют из страны до 40 имамов за нарушение закона об исламе. Об этом федеральный канцлер Себастьян Курц сообщил на своей странице в Твиттер.

«По причине нарушений закона об исламе мы закрываем мечеть «Серых волков» (турецкая правая организация), распускаем арабскую религиозную общину, а также депортируем до 40 имамов Турецкого исламского союза за культурное и социальное сотрудничество в Австрии (ATIB) по причине нарушения запрета на зарубежное финансирование», - написал Курц.

По его словам, таким образом власти республики противодействуют образованию и развитию на территории страны так называемых параллельных сообществ — национальных общин, которые плохо интегрируются в местное общество и продолжают жить в соответствии с собственными традициями и законами.

«За три года при моих предшественниках ничего подобного не происходило. Сейчас это меняется», - добавил Курц, подчеркнув, что впредь павительство будет действовать схожим образом в случае нарушения закона об исламе.

Закон об исламе действует в Австрии с 2015 года и наделяет ведомство по делам религий полномочиями самостоятельно предпринимать меры или подключать МВД в случае подозрений на какие-либо нарушения нормы.

Действия Вены предсказуемо вызвали негативную реакцию в Анкаре. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын счел решение о закрытии мечеей «дискриминационным и расистским».

«Это результат расистской и дискриминационной политики, направленной против ислама в этой стране. Цель – обособить мусульманское общество в своих политических интересах. Эта позиция австрийского правительства противоречит международным юридическим нормам, политике социального единства и правам меньшинств», - написал Калын на своей странице в Твиттер.

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