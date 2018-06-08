2018-06-08T18:24:31+03:00
Общество

Умер актер Игорь Лях из фильма «Любовь и голуби»

О том, что умер актер Игорь Лях, сообщили его коллеги
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments10
Актер Игорь Лях сыграл Леньку в фильме «Любовь и голуби»Актер Игорь Лях сыграл Леньку в фильме «Любовь и голуби»Фото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

В пятницу, 8 июня, появилась информация о том, что умер актер Игорь Лях, сыгравший Леньку в фильме «Любовь и голуби». Как стало известно, заслуженный артист России скончался в возрасте 55 лет.

Печальной новостью поделились коллеги усопшего. В частности, о смерти актера сообщила актриса Московского академического театра сатиры Лариса Бравицкая. «Сегодня ночью ушел из жизни мой однокурсник Игорь Лях», - написала она на своей странице в Facebook.

Также в соцсети о кончине Ляха сообщил и актер МХАТа имени Горького Дмитрий Корепин. «Не стало Игоря Ляха», - говорится в его посте.

СПРАВКА «КП»

Игорь Лях родился 16 августа 1962 года. В 1983 году окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. После этого он играл в столичных Малом театре, Центральном академическом театре Российской армии и Театре имени Ермоловой. А в 1984 году Лях снялся в комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби»: он исполнил роль сына главных героев - Василия и Надежды - Леньки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Германии призвали не угрожать санкциями «Северному потоку - 2»
Боец Джефф Монсон объявил об отказе от гражданства США
Путин рассчитывает на конструктивную встречу с Трампом
Роскомнадзор разблокировал несколько миллионов IP-адресов Amazon
В Совфеде прокомментировали предложение Трампа вернуть Россию в G8
Глава Минтруда допустил, что человек вскоре сможет жить до 200 лет
Порошенко заявил, что минского формата переговоров не существует
Главы Генштабов РФ и Финляндии обсудили безопасность в Европе
Стала известна возможная причина смерти актера Игоря Ляха
Адвокат сообщил об ухудшении здоровья журналиста Кирилла Вышинского
Трамп заявил о намерении посмертно помиловать Мохаммеда Али
Порошенко заявил, что Киев добивается ареста активов «Газпрома» в США
В Одессе прошли похороны Киры Муратовой