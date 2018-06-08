Умер актер Игорь Лях из фильма «Любовь и голуби»

СЕГОДНЯ 18:24 2018-06-08T18:24:31+03:00

Актер Игорь Лях сыграл Леньку в фильме «Любовь и голуби» Фото: кадр из фильма

О том, что умер актер Игорь Лях, сообщили его коллеги

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В пятницу, 8 июня, появилась информация о том, что умер актер Игорь Лях, сыгравший Леньку в фильме «Любовь и голуби». Как стало известно, заслуженный артист России скончался в возрасте 55 лет.

Печальной новостью поделились коллеги усопшего. В частности, о смерти актера сообщила актриса Московского академического театра сатиры Лариса Бравицкая. «Сегодня ночью ушел из жизни мой однокурсник Игорь Лях», - написала она на своей странице в Facebook.

Также в соцсети о кончине Ляха сообщил и актер МХАТа имени Горького Дмитрий Корепин. «Не стало Игоря Ляха», - говорится в его посте.

СПРАВКА «КП»

Игорь Лях родился 16 августа 1962 года. В 1983 году окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. После этого он играл в столичных Малом театре, Центральном академическом театре Российской армии и Театре имени Ермоловой. А в 1984 году Лях снялся в комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби»: он исполнил роль сына главных героев - Василия и Надежды - Леньки.