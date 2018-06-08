Адвокат сообщил об ухудшении здоровья журналиста Кирилла Вышинского

СЕГОДНЯ 19:32 2018-06-08T19:32:28+03:00

По словам юриста, в настоящее время его подзащитному требуется осмотр врача

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Адвокат Андрей Доманский сообщил об ухудшении здоровья журналиста Кирилла Вышинского, арестованного на Украине. По словам юриста, он посетил своего подзащитного в СИЗО Херсона и отметил ухудшение состояния его здоровья из-за плохого питания. Как подчеркнул защитник, в настоящее время его клиенту требуется осмотр врача.

«Существенных жалоб у него нет, но есть ухудшение состояния здоровья, вызванное плохим питанием. Дело в том, что ему нужно особое питание», - сказал Доманский РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) 15 мая задержали главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского возле его дома в Киеве, после чего его обвинили в «государственной измене» и этапировали в Херсон. А чуть позже суд Херсона арестовал журналиста на два месяца без права внесения залога.