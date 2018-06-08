Главы Генштабов РФ и Финляндии обсудили безопасность в Европе

СЕГОДНЯ 20:15 2018-06-08T20:15:23+03:00

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В Минобороны РФ рассказали о встрече начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерия Герасимова с главнокомандующим ВС Финляндии Ярмо Линдбергом. Как уточнили в ведомстве, «конструктивный диалог» состоялся в пятницу, 8 июня, в Хельсинки.

В частности, в ходе переговоров стороны детально обсудили ситуацию в сфере европейской безопасности. По информации министерства обороны нашей страны, военачальники отметили важность прямой линии телефонной связи «для укрепления взаимного доверия, повышения транспарентности в условиях роста военной активности в регионе Балтийского моря».

«Кроме того, обменялись мнениями о предотвращении инцидентов в ходе военной деятельности, обстановке в Сирии, затронули тематику двустороннего взаимодействия оборонных ведомств России и Финляндии», - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в редакцию «Комсомольской правды».