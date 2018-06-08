Порошенко заявил, что минского формата переговоров не существует

СЕГОДНЯ 20:33 2018-06-08T20:34:08+03:00

По его словам, есть только нормандский формат

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Президент Украины Петр Порошенко, выступая в пятницу, 8 июня, перед студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, выразил мнение о том, что никакого минского формата переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе «не существует». Как считает глава незалежной, есть только нормандский формат.

«Минского формата переговоров нет. И (полпред Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Леонид) Кучма никакого участия в минском формате переговоров не принимает. Существует один формат - нормандский», - приводит слова украинского лидера ТАСС.

Также Порошенко заметил, что в нормандском формате, кроме него, принимают участие президент России Владимир Путин, французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. При этом он предложил своим слушателям «найти другой формат, где будет Путин». «Если вы найдете другой формат, где будет Путин, я готов его рассматривать, но заверяю, таких форматов нет», - добавил глава незалежной.

Отметим, минский формат подразумевает участие в переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе представителей ОБСЕ, России, Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях глава ДНР Александр Захарченко заявил, что единственный способ улучшения формата ведения мирных переговоров - это открытый диалог между Киевом и Донецком, без привлечения Америки или Европы.