Боец Джефф Монсон объявил об отказе от гражданства США

СЕГОДНЯ 22:00 2018-06-08T22:00:15+03:00

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В пятницу, 8 июня, боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон, недавно получивший российский паспорт, сообщил о том, что начал процедуру выхода из американского гражданства и уже даже оплатил ее. Как заметил спортсмен, процесс займет много времени, так как американские власти «не хотят, чтобы люди отказывались от гражданства» и «все усложняют».

«Процедура там длинная, но я начал этот процесс. Я отдаю им американский паспорт и буду использовать только российский. Я уже заплатил за процедуру три тысячи долларов», - сказал Монсон.

Кроме того, боец заявил о намерении стать депутатом Госдумы. Правда, сначала он хочет поработать в парламенте Красногорска. «Я сначала поработаю в Красногорске. Потом я хотел бы дорасти до Государственной думы и помогать так максимально возможному количеству людей», - признался Джефф Монсон в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении Монсону российского гражданства.