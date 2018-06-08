Греф предложил приватизировать Сбербанк

8 Июнь 22:34 2018-06-08T22:34:21+03:00

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Глава Сбербанка Герман Греф, выступая в пятницу, 8 июня, на пресс-конференции после годового собрания акционеров кредитной организации, высказал мнение о том, что для выполнения указов президента РФ Владимира Путина государству следует продавать акции компаний, в частности, Сбербанка России, и направить эти деньги на реформы. По его мнению, это лучше, чем повышать налоги.

«Я не вижу ни одного основания, почему нас надо держать сейчас, когда требуются деньги на выполнение указов президента», - приводит слова Грефа «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 7 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года. В частности, тогда глава нашего государства поручил правительству обеспечить вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, ускорить внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, в два раза снизить уровень бедности населения и обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан.