2018-06-09T06:17:10+03:00
Политика

Минобороны изменит правила призыва в армию

Призывников поделят на две категории и начнут отсчитывать срок службы с момента подписания направления в часть
Юлия ДИВЕЕВА
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В России изменятся правила призыва в армиюВ России изменятся правила призыва в армиюФото: Олег УКЛАДОВ
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В России уже в этом году могут измениться правила призыва на срочную военную службу. Министерство обороны подготовило поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», а также в положение о призыве.

Ведомство предлагает разделить призывников на две категории: в первую войдут новобранцы в запасе без воинских званий, во вторую — не числящиеся в запасе молодые люди с воинскими званиями. Предполагается, что для первых срок службы будет отсчитываться от дня присвоения звания. А вторые начнут служить сразу со дня приказа регионального военкомата о направлении в часть, пишут «Известия». Это важно, поскольку на призывных пунктах новобранцы могут проводить иногда по 3-4 дня.

Вторая категория - молодые люди от 18 до 27 лет, ранее признанные ограниченно годными и зачисленные в запас в звании «рядовой». По данным издания, они получат возможность добровольно пройти повторный медосмотр, после чего их причислят к категории имеющих звание, но не пребывающих в запасе.

Перечень поправок и нововведений Минобороны планирует подготовить и одобрить к июлю этого года.

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