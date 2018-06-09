Генсек ООН встретится с Путиным во время посещения ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 06:40 2018-06-09T07:40:33+03:00

Антониу Гутиерриш приедет в Россию с официальным визитом во время проведения турнира

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттиериш встретится с президентом России Владимиром Путиным, а также посетит матч сборной Португалии с Марокко на Чемпионате мира по футболу в ходе своего официального визита в РФ. Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

По его словам, генсек прилетит в Москву в июне коммерческим рейсом. Дата его визита не называется, однако матч Португалия – Марокко пройдет на стадионе «Лужники» 20 июня.

Отметим, что Гуттиериш говорил на прошлой неделе, во время презентации Чемпионата мира в ООН, что хотел бы приехать в Россию во вемя турнира, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. Матчи турнира будут принимать Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Самара, Калининград, Екатеринбург, Саранск, Волгоград и Ростове-на-Дону. Открытие турнира состоится в Москве на стадионе «Лужники».