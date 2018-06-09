В России расширят календарь прививок

СЕГОДНЯ 10:02 2018-06-09T10:02:08+03:00

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В России в скором времени будет существенно скорректирован календарь прививок по профилактике различных заболеваний. В частности, в него планируют к 2020 году включить массовую вакцинацию детей от гемофильной инфекции.

В Минздраве уточнили, что в настоящее время обсуждается вопрос поиска необходимых средств и подсчитываются расходы на соответствующую амортизацию.

К слову, вакцинацию от гемофильной инфекции во многих странах мира проводят еще с 1990-х годов. В России в рамках программы обязательного прививания ее делают с 2017 годы и только пока детям из группы риска (недоношенные, малыши с ВИЧ или с онкологией).

В то же время, как утверждают эксперты, вакцинация должна быть обязательна для младенцев. И делать ее нужно практически сразу после рождения, а не дожидаться, когда в этом возникнет необходимость. Ведь, если ранее отечественная система здравоохранения не могла позволить подобное ввиду потребности покупать вакцины за рубежом. То сейчас, поскольку в России уже разработано и запатентовано собственное лекарственное средство, для этого нет никаких преград, сообщает газета «Известия».

«Прививку необходимо делать всем без исключения в возрасте трёх месяцев, позже уже бессмысленно. Эта инфекция вызывает менингит с летальным исходом. Болезнь также часто переходит в хроническую форму заболеваний лор-органов, и это никак не лечится, например, отит, гайморит, тонзиллит», — рассказал завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов.

Гемофильная инфекция проявляется в виде гнойного менингита, отита, пневмонии, бронхита. Она приводит к поражениям сердца и суставов.