Россиянина-нелегала депортируют из Индии из-за горячих обьятий с девушкой

СЕГОДНЯ 12:12 2018-06-09T12:12:20+03:00

Туриста задержали полицейские в момент откровенной сцены с одной из местных красоток [видео]

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В Индии жаркие объятия местной жительницы и российского туриста привели к тому, что последнему теперь придется надолго забыть красоты этой восточной страны. Как и ее красоток, собственно.

Приехав в Индию, российский турист настолько влюбился и в страну и в одну из ее жительниц, что поселился в ней на довольно продолжительное время. А между тем, действие визы и загранпаспорта подошли к концу. Однако россиянина это не смущало. Он продолжал наслаждаться индийскими красотами.

Все закончилось в один миг. Россиянина задержала полиция в момент, когда он вместе со своей избранницей довольно откровенно обнимался посреди проезжей части. Один из прохожих снял это на камеру своего мобильного телефона.

На кадрах видно, как пара обнимается посередине проезжей части, совершенно не смущаясь проходящих мимо людей и не обращая внимания на проезжающие автомобили.

Следовавший мимо полицейский наряд квалифицировал все происходящее как нарушение общественного порядка. И доставил влюбленную парочку в участок. Там то и выяснилось, что виза и загранпаспорт у гражданина России давно недействительны.

В Индии задержали россиянина, ставшего героем вирусного видеоролика.

В настоящее время девушка передана полицейскими ее родственникам. Россиянин отправлен в спецприемник для нелегалов. Где будет дожидаться депортации на родину.