"Мяч на американской стороне": Путин призвал Трампа выполнить обещание улучшить отношения с Россией

СЕГОДНЯ 13:15 2018-06-09T13:15:11+03:00

По мнению российского президента, Россия всегда выступает за конструктивный диалог и не имеет привычки провоцировать конфликты

Изменить размер текста: A A

Владимир Путин надеется, что глава Белого дома Дональд Трамп выполнит данное накануне своего избрания обещание преодолеть существующие разногласия между Вашингтоном и Москвой и улучшить отношения между двумя сверхдержавами.

Об этом глава российского государства заявил в ходе интервью в рамках программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия».

«Одно из обещаний — улучшить российско-американские отношения. Надеюсь, что и это тоже состоится. Во всяком случае, мы к этому готовы. Мяч, я считаю, на американской стороне, на американской площадке», — сказал российский лидер.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия никогда не провоцировала и не провоцирует конфликты. И всегда готова к конструктивному диалогу со своими партнерами, в том числе и с США, разумеется с учетом собственных национальных интересов.

«Инструменты могут быть разные, в том числе и личные встречи», — подчеркнул президент.

Как заявил 9 июня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле и Белом доме рассматривают возможность проведения встречи на высшем уровне между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Вене. Однако конкретных чисел и дат пока не называется.

Ранее идею выбрать площадкой для встречи с Трампом столицу Австрии, во время своего недавнего визита в альпийскую республику, Владимир Путин обсудил с федеральным канцлером страны Себастианом Курцем.