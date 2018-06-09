2018-06-09T15:08:14+03:00
Политика

Захарова прокомментировала слова британского посла о русофобах

Ранее Лори Бристоу заявил, что не знает ни одного своего соотечественника, который бы ненавидел Россию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель МИД РФ Мария ЗахароваПредставитель МИД РФ Мария ЗахароваФото: Евгения ГУСЕВА
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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что посол Великобритании в России Лори Бристоу "цинично" вводит общественность в заблуждение, говоря об отсутствии русофобов на его родине.

Ранее дипломат заявил, что не знает ни одного человека, который бы враждебно относился к нашей стране.

"Могу рекомендовать господину Бристоу книгу швейцарского журналиста Ги Меттана "Запад-Россия: тысячелетняя война" с откровенным подзаголовком "Почему мы так любим ненавидеть Россию". Там есть и о Великобритании. Я ее как раз читаю на сочинском пляже", - написала Захарова на странице в Facebook.

Ответ Захаровой послу Великобритании Фото: facebook.com

Ответ Захаровой послу ВеликобританииФото: facebook.com

Фото: facebook.com

Она подчеркнула, что более подробно затронет эту тему на своем следующем брифинге.

Между тем, в марте этого года наш специальный корреспондент Дарья Асламова побывала в Великобритании и пришла к выводу, что русофобия в королевстве - официально одобренный вид расизма.

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