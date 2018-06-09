2018-06-09T16:56:42+03:00
В мире

Трамп и Ким Чен Ын прилетят в Сингапур уже 10 июня

Со слов министра иностранных дел страны-хозяйки американо-корейского саммита, все готово для встречи двух лидеров
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Лидер Северной Кореи и председатель Трудовой партии КНДР Ким Чен ЫнЛидер Северной Кореи и председатель Трудовой партии КНДР Ким Чен ЫнФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава Белого дома Дональд Трамп и руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын прилетят в Сингапур для проведения намеченной на 12 июня встречи на высшем уровне уже завтра, 10 июля. О встрече Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре журналистам рассказал министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан.

"Через 24 часа оба лидера друг за другом прибудут в Сингапур", - приводит слова главы сингапурского внешнеполитического ведомства местный телеканал NHK.

Также глава МИД Сингапура поведал, что "все необходимые приготовления ко встрече лидеров двух государств уже завершены.

«Обе стороны выразили удовлетворение проделанной работой», - добавил Балакришнан.

Напомним, американо-корейский саммит на высшем уровне между лидерами Северной Кореи и США пройдет в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Стороны намерены обсудить ряд давнишних и наболевших вопросов, среди которых денуклеаризация Корейского полуострова, снятие Вашингтоном санкций с Пхеньяна, а также варианты заключения мирного договора КНДР и Южной Кореей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Ким Чен Ын привезет с собой на встречу с Трампом самолет продуктов
В конгрессе США представили проект резолюции о признании голодомора геноцидом украинцев
Прощание с Игорем Ляхом состоится 11 июня в Подмосковье
В правительство внесен законопроект о снижении акцизов на топливо
Экс-главред российского Forbes обжалует решение об увольнении в суде
Сергей Собянин предложил сделать выходным день открытия ЧМ-2018
Яхтсмена из Ярославля пригласили на престижнейшую мировую кругосветную регату Golden Globe Race 2018
Глава «Газпром нефти» предложил решение проблемы роста цен на бензин
Роспотребнадзор рассказал о странах опасных для посещения туристами
Первая встреча Ким Чен Ына и Синдзо Абэ может состояться в России
«Вернуть свои территории»: Захарченко назвал общие цели для Донецка и Луганска
Лавров рассказал, о чем будут говорить Трамп и Ким Чен Ын во время встречи
Главный редактор Forbes в России Николай Усков уволен со своего поста
Следственный комитет РФ возбудил дело по факту обстрела маршрутки в Донбассе
Путин провел телефонный разговор с Порошенко
Захарова прокомментировала слова британского посла о русофобах
Авария с экскурсионным микроавтобусом в Грузии: погибли четыре человека
Французский суд продлил арест Павленскому бессрочно
Василий Уткин будет комментировать матчи Чемпионата мира по футболу 2018 для Первого канала
Установлена личность советского летчика, выжившего в афганской войне
Путин рассказал, кто из губернаторов сможет претендовать на президентский пост
США перебросили на Украину самолеты для заправки своих стратегических бомбардировщиков