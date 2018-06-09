Трамп и Ким Чен Ын прилетят в Сингапур уже 10 июня

СЕГОДНЯ 16:56 2018-06-09T16:56:42+03:00

Со слов министра иностранных дел страны-хозяйки американо-корейского саммита, все готово для встречи двух лидеров

Изменить размер текста: A A

Глава Белого дома Дональд Трамп и руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын прилетят в Сингапур для проведения намеченной на 12 июня встречи на высшем уровне уже завтра, 10 июля. О встрече Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре журналистам рассказал министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан.

"Через 24 часа оба лидера друг за другом прибудут в Сингапур", - приводит слова главы сингапурского внешнеполитического ведомства местный телеканал NHK.

Также глава МИД Сингапура поведал, что "все необходимые приготовления ко встрече лидеров двух государств уже завершены.

«Обе стороны выразили удовлетворение проделанной работой», - добавил Балакришнан.

Напомним, американо-корейский саммит на высшем уровне между лидерами Северной Кореи и США пройдет в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Стороны намерены обсудить ряд давнишних и наболевших вопросов, среди которых денуклеаризация Корейского полуострова, снятие Вашингтоном санкций с Пхеньяна, а также варианты заключения мирного договора КНДР и Южной Кореей.