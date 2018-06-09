МИД РФ обвинил Киев в обострении ситуации в Донбассе

СЕГОДНЯ 19:59 2018-06-09T19:59:36+03:00

В последнее время ситуация на юго-востоке Украины значительно обострилась Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вооруженные силы Украины грубо нарушают все договоренности о разведении сил на приграничной территории

Изменить размер текста: A A

Министерство иностранных дел России заявило об обострении ситуации на юго-востоке Украины. Такое заявление было сделано департаментом информации и печати МИД в связи с предстоящим участием главы ведомства Сергея Лаврова в мероприятиях "нормандского" формата.

"По вине Киева сорвано объявленное в конце марта "пасхальное" перемирие. Вооруженными силами Украины грубо нарушаются договоренности о разведении сил и средств сторон", - говорится в комментарии.

Подчеркивается, в частности, недопустимость укрепление правительственных сил в населенных пунктах Золотое и Петровское, которым еще в сентябре 2016 года был присвоен статус-кво. Тогда ополченцы вывели оттуда всю свою технику, а через некоторое время ВСУ заняли оставленные ими позиции.

"Чем ближе позиции конфликтующих сторон друг к другу, тем выше опасность боестолкновений", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В ходе министерской встречи Россия намерена требовать реализации Рамочного соглашения в двух вышеуказанных поселках и станице Луганской, а также фиксации договоренностей о порядке вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. Также будет обсуждаться закон об амнистии, обмен заложниками, улучшение гуманитарной ситуации в регионе и вопрос присутствия миротворцев ООН.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по мнению главы ДНР Александра Захарченко, ведение мирных переговоров между Киевом и Донецком является единственным путем разрешения конфликта.