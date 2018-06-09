2018-06-09T21:55:33+03:00
В мире

Европарламент предложил Порошенко возглавить гей-парад в Киеве

Депутаты заверили, что такой "символический жест" позволит украинцам войти в "семью" демократических западных государств
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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"Марш равенства" в Киеве, 2017 год."Марш равенства" в Киеве, 2017 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Депутаты Европейского парламента призвали президента Украины Петра Порошенко пройтись во главе "Марша равенства" в Киеве, которой ежегодно привлекает множество представителей сексуальных меньшинств. Соответствующее предложение было приведено в письме, под которым подписались 35 членов ЕП.

"Большие изменения часто начинаются с символических жестов. Мы призываем украинских лидеров и власти страны присоединиться к своим гражданам на "Марше равенства" 17 июня. Сделайте исторический шаг и будьте в первом ряду, пока украинцы идут к тому, чтоб стать сильной, разнообразной и равноправной демократией в нашей европейской семье государств", - говорится в тексте документа.

Там же отмечается, что за последние годы Украине удалось достичь значительного прогресса в сфере защиты прав геев, однако их отстаивание все еще находится на низком уровне.

В связи с этим европейские депутаты призывают киевских властей значительно усилить меры безопасности в городе на время проведения парада.

Напомним, что в прошлом году организаторы марша вынуждены были изменить маршрут из-за угроз радикалов, а также заручиться поддержкой полиции, однако нападений все равно не удалось избежать. Молодые люди с ножами, перцовыми баллончиками и другим оружием набросились на участников гей-парада уже по его окончанию, в результате инцидента пострадали около десяти человек, передает сайт kp.ru.

;Марша равенства" из-за угроз украинских радикалов пришлось изменить маршрут шествия перед его началом. Колонну сопровождал конвой из полицейских. При этом избежать нападений не удалось. Радикалы атаковали участников после завершения акции. Всего пострадало десять человек.

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