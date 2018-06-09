2018-06-09T23:56:43+03:00
Общество

Умер экс-гитарист Fleetwood Mac Дэнни Кирван

Дэнни Кирван скончался 8 июня в Лондоне в возрасте 68 лет
Юлия ДИВЕЕВА
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Музыкант, гитарист, экс-участник Fleetwood Mac Дэнни КирванМузыкант, гитарист, экс-участник Fleetwood Mac Дэнни КирванФото: СОЦСЕТИ
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Умер бывший гитарист и вокалист британской группы Fleetwood Mac Дэнни Кирван. Как сообщил основатель группы Мик Флитвуд на ее официальной странице в Facebook.

По его словам, Кирван скончался в Лондоне 8 июня в возрасте 68 лет. О причинах смерти не сообщается.

«Его любовь к блюзу позволила ему присоединиться к Fleetwood Mac в 1968 году, где он на много лет обрел свой музыкальный дом. Истинное наследие Дэнни, на мой взгялд,, состоит в той музыке, которую он написал и так красиво исполнял как участник основного состава Fleetwood Mac, которая теперь прошла испытание временем длиною более 50 лет. Спасибо тебе, Дэнни Кирван. Нам тебя всегда будет не хватать», - написал Флитвуд.

Кирван участвовал в записи пяти студийных альбомов Fleetwood Mac с 1969 по 1972 годы. Их группы он ушел после нескольких скандалов на сцене и за кулисами во время концертов. В то время музыкант стардал от алкогольной и наркотической зависимости, которую смог побороть позднее.

Он даже помирился с бывшими коллегами, однако в состав Fleetwood Mac так и не вернулся и выпустил несколько сольных альбомов.

Как пишет газета Daily Mail, зависимость Кирвана от наркотиков была настолько сильной, что он остался без крыши над головой. Флитвуд даже разыскивал его через Бюро пропавших без вести, заявив, что последний раз видел гитариста в 1980 году. Его нашли в приюте для бездомных в Лондоне.

В 1998 году Кирван стал одним из восьми членов Fleetwood Mac, введеных в Зал славы рок-н-ролла, однако он не присутствовал на церемонии.

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