Страны G7 подписали соглашение о противодействии враждебным государствам
Страны-участники клуба «большой семерки» намерены совместно противодействовать враждебным государствам. Об этом сообщила пресс-служба правительства Великобритании.
Лидеры стран G7 в ходе саммита в Канаде подписали соглашение о создании нового совместного механизма реагирования на злонамеренные действия. Как отметили на Даунинг-стрит, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй пояснила, что этот документ «дает понять России и другим государствам, что злонамеренные действия не будут оставаться без ответа».
В заявлении пресс-службы говорится, что новый механизм быстрого реагирования создается на случай различных международных угроз, например кибератаки или таких инцидентов, как отравление двойного агента разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, передает Интерфакс.
Соглашение подразумевает обмен информацией, координацию действий и разработку стратегий для защиты демократии и «противостояния растущей угрозе», сказала глава британского кабмина.Это означает, что страны G7 намерены делиться разведданными о враждебной активности, о необходимых технологиях и практиках.
Напомним, сайт kp.ru сообщал, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, заявила, что выражает общее мнение лидеров стран «Большой семерки», говоря, что России пока нет смысла возвращаться в клуб. Ранее изменить формат встречь снова на G8 предложил президент США Дональд Трамп.