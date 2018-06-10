Страны G7 подписали соглашение о противодействии враждебным государствам

СЕГОДНЯ 00:18 2018-06-10T00:22:39+03:00

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Страны-участники клуба «большой семерки» намерены совместно противодействовать враждебным государствам. Об этом сообщила пресс-служба правительства Великобритании.

Лидеры стран G7 в ходе саммита в Канаде подписали соглашение о создании нового совместного механизма реагирования на злонамеренные действия. Как отметили на Даунинг-стрит, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй пояснила, что этот документ «дает понять России и другим государствам, что злонамеренные действия не будут оставаться без ответа».

В заявлении пресс-службы говорится, что новый механизм быстрого реагирования создается на случай различных международных угроз, например кибератаки или таких инцидентов, как отравление двойного агента разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, передает Интерфакс.

Соглашение подразумевает обмен информацией, координацию действий и разработку стратегий для защиты демократии и «противостояния растущей угрозе», сказала глава британского кабмина.Это означает, что страны G7 намерены делиться разведданными о враждебной активности, о необходимых технологиях и практиках.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, заявила, что выражает общее мнение лидеров стран «Большой семерки», говоря, что России пока нет смысла возвращаться в клуб. Ранее изменить формат встречь снова на G8 предложил президент США Дональд Трамп.