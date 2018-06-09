"Восьмерка" была бы лучше": Трамп хочет вернуть Россию в клуб G8

СЕГОДНЯ 19:37 2018-06-09T19:37:56+03:00

По мнению президента США, присоединение Москвы к переговорам было бы полезно для всего мира

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Президент США Дональд Трамп в очередной раз высказался за возвращение к формату "Большой восьмерки" при участии России. Выступая перед журналистами после саммита G7 в Канаде, глава государства заявил, что уже успел обсудить эту идею с другими членами клуба, многие из которых отнеслись к ее реализации положительно.

"Думаю, что было бы полезно, если бы Россия вернулась. Это было бы полезно для мира, это было бы полезно для России, это было бы полезно для США, это было бы полезно для всех стран, входящих сейчас в "семерку". Думаю, что "восьмерка" была бы лучше", - цитирует ТАСС Трампа.

По словам американского лидера, возвращение России в G8 стало бы поистине "позитивным" событием.

Напомним, что Трамп говорил о необходимости вернуть Москву за стол переговоров клуба еще перед началом саммита "Большой семерки". Однако, как сообщал ранее сайт kp.ru, в самой России к такому предложению отнеслись довольно холодно.