Меркель выступила против присоединения России к G7

СЕГОДНЯ 02:11 2018-06-09T02:11:17+03:00

Канцлер Германии заявила, что возвращение Москвы в клуб возможно только после решения украинского кризиса

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Для возвращения России в клуб G7 пока нет никаких предпосылок. Такое мнение высказала канцлер Германии Ангела Меркель. Выступая на саммите «Большой семерки». Который проходит в канадском Ла Мальбе.

По ее словам, это мнение поддерживают Германия, Франция, Италия и представители ЕС. Меркель отметила, что нет никакого смысла в присоединении Москвы к G7, пока не будет разрешен кризис на Украине или не появятся существенный прогресс в этом вопросе, передает ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил перед началом саммита о необходимости вернуть РФ за стол переговоров в клубе G7. Он пообещал, что будет рекомендовать это коллегам из стран- членов «Большой семерки».

В 1998 году формат G7 изменился на «Большую восьмерку», после присоединения России. Но в 2014 году после крымских событий саммит G8 в Сочи уже не состоялся. США, Британия, Германия, Франция, Италия и Япония отказались собираться в компании российского лидера.

Как уже сообщал сайт kp.ru, в Кремле очень прохладно отреагировали на призывы европейских политиков и главы США вернуть Москву в клуб. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия делает акценты на других форматах.