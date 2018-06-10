2018-06-10T08:05:34+03:00
Происшествия

Мужчина с ножом напал на пассажиров поезда в Японии: один человек погиб

Еще две женщины получили ранения в область головы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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22-летний Итиро Кодзима22-летний Итиро КодзимаФото: REUTERS
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Агрессивно настроенный мужчина, вооруженный ножом, напал на пассажиров скоростного поезда, который курсирует между японскими городами Токио и Осака. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек.

Уточняется, что мужчина начал странно себя вести вскоре после отправления поезда от станции в субботу, 9 июня. На отрезке между станциями Иокогама и Одавара он внезапно достал нож и начал активно размахивать им.

В результате один из пассажиров в возрасте от 30 до 40 лет был ранен в шею и позже скончался. Еще две женщины получили травмы головы. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Нападавший был задержан сотрудниками полиции. Им оказался 22-летний Итиро Кодзима. Молодой человек заявил, что был просто раздражен и не планировал осуществление атаки заранее. Между тем, в его сумке обнаружили множество колюще-режущих предметов, что ставит под сомнение данную версию, передает телеканал NHK.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад в Петербурге мужчина также начал размахивать ножом на одной из станций метрополитена, не выпуская пассажиров из поезда. Его удалось задержать без жертв и пострадавших.

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