Путин: Москва и Тегеран успешно сотрудничают в урегулировании сирийского кризиса

СЕГОДНЯ 11:55 2018-06-09T11:55:18+03:00

Российский лидер встретился с президентом Ирана Хасаном Роухани в рамках саммита ШОС в Китае

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Москва и Тегеран успешно сотрудничают в деле урегулирования сирийского кризиса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с иранским коллегой Хасаном Роухани на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

«Мы успешно сотрудничаем по разрешению сирийского кризиса. И здесь есть о чем поговорить, потому что есть конкретные результаты», - отметил глава российского государства, подчеркнув, что рад возможности встретиться с Роухани на полях международного саммита ШОС.

Как сообщал сайт «КП», накануне Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Китай. В Пекине президент провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

В субботу российский лидер принимает участие в саммите ШОС, который проходит 9-10 июня в китайском городе Циндао.

Ранее Путин встретился на полях саммита с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.