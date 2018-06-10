Взрыв прогремел в ночном клубе на Украине: пострадали семь человек

СЕГОДНЯ 09:59 2018-06-10T09:59:30+03:00

По предварительным данным, пьяный мужчина бросил гранату в один из залов

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Мощный взрыв прогремел в одном из ночных клубов города Сумы на северо-востоке Украины в воскресенье, 10 июня. В результате инцидента пострадали, по меньшей мере, семь человек. Такое заявление сделала начальник отдела коммуникации Национальной полиции по области Эльвира Биганова.

"В 6:00 часов утра на линию "102" поступило сообщение о том, что произошел взрыв в ночном клубе "Луна". На место происшествия были сразу направлены патрульная служба полиции, следственно-оперативная группа. Информацию подтвердили", - сказала она.

По предварительным данным, охранники клуба отказать пускать в заведение мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения. Тогда разъяренный клиент надел балаклаву, проник на второй этаж здания и бросил гранату прямо перед входом в зал. В этот момент в помещении находились люди. На данный момент состояние семи пострадавших оценивается как тяжелое.

Между тем, сам злоумышленник был задержан и доставлен в отделение полиции. Им оказался местный житель 1990-го года рождения. Сейчас с виновником происшествия общаются следователи. По данным телеканала "112 Украина", решается вопрос об открытии уголовного производства сразу по двум статьям.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале мая взрыв гранаты прогремел также в Киеве. В результате инцидента погиб один человек, который, вероятнее всего, был бездомным.