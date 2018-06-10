2018-06-10T09:59:30+03:00
Происшествия

Взрыв прогремел в ночном клубе на Украине: пострадали семь человек

По предварительным данным, пьяный мужчина бросил гранату в один из залов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по двум статьямРешается вопрос о возбуждении уголовного дела по двум статьямФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Мощный взрыв прогремел в одном из ночных клубов города Сумы на северо-востоке Украины в воскресенье, 10 июня. В результате инцидента пострадали, по меньшей мере, семь человек. Такое заявление сделала начальник отдела коммуникации Национальной полиции по области Эльвира Биганова.

"В 6:00 часов утра на линию "102" поступило сообщение о том, что произошел взрыв в ночном клубе "Луна". На место происшествия были сразу направлены патрульная служба полиции, следственно-оперативная группа. Информацию подтвердили", - сказала она.

По предварительным данным, охранники клуба отказать пускать в заведение мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения. Тогда разъяренный клиент надел балаклаву, проник на второй этаж здания и бросил гранату прямо перед входом в зал. В этот момент в помещении находились люди. На данный момент состояние семи пострадавших оценивается как тяжелое.

Между тем, сам злоумышленник был задержан и доставлен в отделение полиции. Им оказался местный житель 1990-го года рождения. Сейчас с виновником происшествия общаются следователи. По данным телеканала "112 Украина", решается вопрос об открытии уголовного производства сразу по двум статьям.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале мая взрыв гранаты прогремел также в Киеве. В результате инцидента погиб один человек, который, вероятнее всего, был бездомным.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Глава МИД Сингапура приветствовал Ким Чен Ына в аэропорту
Самолет Трампа вылетел в Сингапур после дозаправки на Крите
Путин предостерег США от ограничения импорта европейских автомобилей
Следующий саммит лидеров стран-членов ШОС пройдет в Киргизии
Лидеры стран ШОС подписали Циндаоскую декларацию
Путин призвал прекратить "болтовню" вокруг инцидента в Солсбери
Поэт Андрей Дементьев экстренно доставлен в больницу
Путин обсудил судьбу Вышинского в телефонном разговоре с Порошенко
Путин отметил значительные успехи в борьбе с терроризмом в Сирии
Путин напомнил, что Россия не выходила из "Большой восьмерки"
Пассажирский лайнер с поврежденным двигателем экстренно сел в Японии
Путин позитивно оценивает предстоящий саммит США-КНДР
Президент Ирана поблагодарил Россию и КНР за поддержку ядерной сделки
Более половины россиян собираются смотреть матчи ЧМ-2018
СМИ: Япония опечалена прокладкой Россией линии связи на Курилы
Гоша Куценко попал в базу данных сайта "Миротворец"
Путин назвал приоритетное направление деятельности стран в рамках ШОС